Захарова назвала золотыми людей, которые обеспечивают жизнь на планете

Официальный представитель МИД РФ отметила, что эти люди создают своим трудом продукт, дают реальный результат

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. По-настоящему золотыми нужно называть те миллиарды людей, которые ежедневно трудятся, и не называть "золотым миллиардом" тех, кто, кроме понятия эксплуатации и спекулятивности, ничего не знает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik и отметила, что с безальтернативным уважением относится к труду.

"Золотым надо называть не один миллиард, а вот те семь, - я не знаю сейчас общее количество населения [планеты], восемь или семь с чем-то [млрд], - вот те самые люди, которые создают своим трудом продукт, дают реальный результат, которые ходят на работу, которые не эксплуатируют других. Вот они и есть золотые миллиарды, на которых все и строится. <...> Все утопические модели - это не про меня, не для меня, я никогда не упивалась какими-то концепциями, всякими измами и так далее, не принадлежу ни к каким подобным течениям ни с экономической точки зрения, ни с политической", - отметила дипломат.

Захарова рассказала, что относится с безальтернативным уважением к труду, к людям труда, к людям, которые обеспечивают то, что планета живет. "Я всю жизнь преклоняюсь перед теми людьми, которые трудятся. Так меня воспитали. Это код нашей семьи: труд, работа, созидание. И поэтому золотым надо называть те миллиарды, тех людей, которые каждый день ходят на разную работу: [это] и тяжелый труд, это интеллектуальный труд, это разный труд, и которые делают так, чтобы эта планета действительно не остановилась, и уж тем более не начала крутиться в обратную сторону. И не называть "золотым миллиардом" или какими-то отдельными миллионами тех, кто, кроме понятия эксплуатации и спекулятивности, ничего и не знает", - отметила Захарова.