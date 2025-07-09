Кремль видит желание США разрешить украинский конфликт

Это не получается сделать моментально из-за сложности проблемы, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кремль видит, что Вашингтон желает быстро разрешить украинский конфликт. Но это не получается сделать моментально из-за сложности проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нет разногласий, здесь есть желание [у США] решить проблему (конфликт вокруг Украины - прим. ТАСС) политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро. Но сама сложность проблемы не дает это сделать моментально. Поэтому, вы знаете, проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда [переговоров РФ и Украины] состоялись. Мы ожидаем, что третий раунд все-таки состоится, и диалог будет продолжен. Нам еще надо начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы [с Украиной] обменялись - это тоже будет сложный процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня ", - отметил представитель Кремля.