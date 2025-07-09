Песков: войска РФ продвигаются вперед

Российские военные создают буферную зону для безопасности страны, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ продвигаются вперед и создают соответствующие буферные зоны для безопасности российских регионов. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о желании ВСУ вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей.

"[В Кремле] никак не отреагировали. Вы знаете, что наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов. Эта работа военных продолжается", - сказал Песков.

8 июля, в ряде СМИ появилась информация, что главком ВСУ Александр Сырский считает, что Украине необходимо восстановить и удержать позиции на территориях Курской и Белгородской областей.