В Кремле спокойно относятся к жестким заявлениям Трампа в адрес Путина

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у американского лидера в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кремль спокойно воспринимает жесткие заявления президента США Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы достаточно спокойно к этому относимся. Во-первых, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают жесткие высказывания Трампа в отношении Путина и ужесточение его риторики.

Ранее президент США заявил, что "очень недоволен" своим телефонным разговором с Путиным, состоявшимся 3 июля. "Он хочет идти до конца", - утверждал американский лидер, выразив сомнение в настрое Москвы на урегулирование конфликта на Украине.

Телекомпания CNN опубликовала аудиозапись общения тогда еще будущего президента США Дональда Трампа с донорами его избирательной кампании в 2024 году. Трамп выступил с утверждением, будто угрожал Путину "разбомбить Москву", а председателю КНР Си Цзиньпину - Пекин, если те будут пытаться разрешить украинскую и тайваньскую проблемы военной силой. О датах и обстоятельствах таких бесед американский политик не упоминал.