В Кремле прокомментировали новость об угрозах Трампа разбомбить Москву

Пресс-секретарь президента РФ предложил направить запрос в Белый дом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не проводил телефонных переговоров с Дональдом Трампом, когда тот не возглавлял США. Таким образом прокомментировал на брифинге заявления действующего американского президента 2024 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее CNN обнародовала запись выступления Трампа перед донорами его избирательной кампании. Будущий президент США якобы заявил, что угрожал Путину "разбомбить Москву", а председателю КНР Си Цзиньпину - Пекин, если те будут пытаться разрешить украинскую и тайваньскую проблемы военной силой.

"Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов", - заметил Песков и предложил направить запрос в Белый дом.

Президенты России и США активно общаются по телефону с момента вступления Дональда Трампа в должность. С начала года Путин и Трамп провели шесть телефонных разговоров, из которых четыре - за последние полтора месяца. В основном, такие беседы были посвящены вопросам украинского урегулирования и нормализации российско-американских отношений.