Песков: Трамп признал, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем он думал

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, это то, о чем Россия говорила с самого начала

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кремль услышал важное заявление президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. Это то, о чем Россия говорила с самого начала, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы услышали также очень важное заявление Трампа о том, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала. Это то, о чем мы говорили с самого начала: что решить за одну ночь не представляется возможным", - сказал Песков, отвечая на вопрос том, как в Кремле воспринимают жесткие высказывания Трампа в отношении Путина и ужесточение его риторики.