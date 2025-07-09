Песков: Россия ожидает от Украины предложений по третьему раунду переговоров

Это в интересах Киева, указал пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия ожидает от украинской стороны предложения по третьему раунду переговоров. Это в интересах Киева, так как войска РФ в зоне СВО продвигается вперед, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия ожидает сейчас от украинской стороны предложения по третьему раунду [переговоров], это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед [в зоне СВО]. Каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - пояснил Песков.

Второй раунд прямых переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия передала меморандум из двух частей украинской стороне. По его словам, вторая часть предполагает ряд путей прекращения огня. Он также сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.

Помимо этого, РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. С российской стороны прозвучало конкретное предложение о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Также, по информации Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 детей, потерявших контакт с родителями.

Дата третьего раунда переговоров по сей день не назначена.