Песков: Россия считает ничтожными решения ЕСПЧ

Москва не собирается их выполнять, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская Федерация считает ничтожными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в том числе по крушению малайзийского Boeing и ситуации на Украине, и не собирается их выполнять. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты указали, что сегодня суд вынесет решения по этим делам, и спросили отслеживает ли РФ деятельность суда, собирается ли выполнять его решения.

"Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными", - заявил Песков.

ЕСПЧ, как ожидается, сегодня вынесет решение по в совокупности четырем искам, поданным Нидерландами и Украиной. Истцы требуют дать негативную оценку российской спецоперации на Украине, а также признать РФ стороной конфликта на Украине с 2014 года - после госпереворота в Киеве. Один из исков касается ситуации с крушением малайзийского Boeing в 2014 году.