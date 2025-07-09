Песков: Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном

Россия также намерена продолжить "линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном и линии на починку изрядно поломанных двусторонних отношений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы относимся к этому спокойно, мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают жесткие высказывания Трампа в отношении Путина и ужесточение его риторики.

Ранее президент США заявил, что "очень недоволен" своим телефонным разговором с Путиным, состоявшимся 3 июля. "Он хочет идти до конца", - утверждал американский лидер, выразив сомнение в настрое Москвы на урегулирование конфликта на Украине.

Телекомпания CNN опубликовала аудиозапись общения тогда еще будущего президента США Дональда Трампа с донорами его избирательной кампании в 2024 году. Трамп выступил с утверждением, будто угрожал Путину "разбомбить Москву", а председателю КНР Си Цзиньпину - Пекин, если те будут пытаться разрешить украинскую и тайваньскую проблемы военной силой. О датах и обстоятельствах таких бесед американский политик не упоминал.