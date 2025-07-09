Памфилова назвала сообщество избиркомов в России устойчивой и мощной системой

По словам председателя ЦИК, не менее половины в составах комиссии - это представители всех действующих в стране партий

САРАТОВ, 9 июля. /ТАСС/. Сообщество избирательных комиссий в России стало очень мощной и устойчивой системой. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе всероссийского совещания с представителями избирательных комиссий субъектов РФ, которое впервые проходит в Саратове.

"Сообщество избирательных комиссий России стало очень мощной, устойчивой системой, единым организмом. Несмотря на то, что, на самом деле, никаких нет административно-командных рычагов, нет вертикали власти", - сказала Памфилова.

По ее словам, не менее половины в составах комиссии - это представители всех действующих в стране партий, другая часть - "разнообразное гражданское общество". Глава Центризбиркома отметила, что о повышении качества работы комиссий можно судить по оценке избирателей. 10 лет назад уровень доверия к выборам в избирательной системе был в менее 40%, на выборах президента в 2024 году показатель вырос до 83%.

Памфилова пояснила, что среди основных элементов устойчивости системы - уровень цифровизации, кадровая политика и "добрая атмосфера" внутри сообщества.