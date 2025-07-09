Песков: РФ рассчитывает, что США продолжат усилия по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России отметил, что речь идет о выводе урегулирования в политико-дипломатическую плоскость

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на то, что Вашингтон продолжит усилия по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем также, что, несмотря на все решения на возобновление поставок вооружений и так далее, хотя никто там в реальности ничего и не прекращал, никакие поставки, но даже несмотря на это, все-таки мы рассчитываем на то, что [президент США Дональд] Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают жесткие высказывания Трампа в отношении Путина и ужесточение его риторики.