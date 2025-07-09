9 июля, 12:45

Лавров передаст Ким Чен Ыну послание от Путина

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Глава МИД России посетит КНДР 11-13 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров во время предстоящего визита в Пхеньян передаст лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Читайте такжеЖесткие заявления Трампа и создание буферной зоны. Темы брифинга Пескова

"Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно, они руководству страны передают послание от Путина", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли Путин передавать с Лавровым послание Ким Чен Ыну. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий Сергеевич