Лавров передаст Ким Чен Ыну послание от Путина

Глава МИД России посетит КНДР 11-13 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров во время предстоящего визита в Пхеньян передаст лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно, они руководству страны передают послание от Путина", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли Путин передавать с Лавровым послание Ким Чен Ыну.