В Кремле не могут сказать, фейк ли угрозы Трампа "бомбить Москву"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неправомочен комментировать заявления, сделанные американским политиком и в США

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кремль затрудняется с подтверждением подлинности обнародованных CNN высказываний президента США Дональда Трампа относительно его возможных намерений "бомбить Москву". Это заметил, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что неправомочен комментировать заявления, сделанные американским политиком и в США: "Я работаю в России, слава богу".

"Является ли это фейком или не является, тоже мы не знаем. Фейков сейчас очень много. Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", - добавил он.

Телекомпания CNN опубликовала аудиозапись общения тогда еще будущего президента США Дональда Трампа с донорами его избирательной кампании в 2024 году. Трамп выступил с утверждением, будто угрожал российскому лидеру Владимиру Путину "разбомбить Москву", а председателю КНР Си Цзиньпину - Пекин, если те будут пытаться разрешить украинскую и тайваньскую проблемы военной силой. О датах и обстоятельствах таких бесед американский политик не упоминал.