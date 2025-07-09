Захарова: на переговорах глав МИД стран QUAD доминировал силовой компонент

Официальный представитель российского дипведомства также обратила внимание на программы, анонсированные в ходе встречи, и их содержание

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Переговоры глав МИД стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Австралию, Индию, США и Японию) были ориентированы на военную составляющую сотрудничества, а новые программы под прикрытием гражданских инициатив содержат проекты двойного назначения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Вашингтоне 1 июля состоялась встреча министров иностранных дел Четырехстороннего диалога по безопасности, так называемый QUAD - США, Япония, Австралия, Индия. С момента своего создания этот формат опирался прежде всего на военно-политическую составляющую с проведением регулярных учений военно-морских сил. Но даже на переговорах глав внешнеполитических ведомств силовой компонент, опять же, доминировал", - сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на программы, анонсированные в ходе встречи, и их содержание. "Одна из них ориентирована на синхронизацию объектов авиатранспортной инфраструктуры государств "четверки" под предлогом наращивания эффективности реагирования на стихийные бедствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указала она.

По словам официального представителя МИД РФ, "на практике речь идет о милитаризации гражданской повестки дня с перспективой оперативной переброски военных контингентов в регионы с повышенным риском возникновения чрезвычайных ситуаций". "Они, правда, раньше говорили о том, что надо таким образом спасать страны и народы от отсутствия демократии. Теперь они все это камуфлируют под спасение стран и народов от пожаров, стихийных бедствий. Ну, все понятно, потому что демократия-то у них себя просто опозорила", - отметила она.

Дипломат привела в пример еще одну программу о взаимном открытии национальных портов четырех стран. "В этом многие политические обозреватели видят прежде всего решение задач расширения возможностей базирования военно-морских сил стран четверки на взаимной основе, - пояснила она. - Военное измерение просматривается и в других запускаемых квартетом под разными предлогами в проектах на море. Например, механизмы контроля за морским пространством".

По словам Захаровой, "пищу для размышлений дает и весьма избирательный подбор международных сюжетов, нашедших отражение в итоговом документе вашингтонской встречи QUAD". "Причем использованные там формулировки, которые вошли в этот самый окончательный текст, во многом созвучны однобоким конфронтационным западным нарративам", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Так, страны "четверки" "почему-то не решились замахнуться" на такие сюжеты, как ситуация вокруг Ирана или сектора Газа. "Может, у них времени не хватило, а может быть, по каким-то иным причинам", - заключила дипломат.