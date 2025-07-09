МИД РФ вновь требует наказать виновных в глумлении над госсимволами в музее Дахау

Как напомнила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, в мае по прямому указанию руководства мемориального комплекса на месте нацистского концлагеря были срезаны ленты в цветах национальных флагов России и Белоруссии с венков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Москва требует от Берлина привлечь к ответственности виновных в глумлении над государственными символами России и призывает отказаться от эскалации в мемориальной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, германские правоохранители "ослеплены русофобией", поскольку не увидели состава преступления в "глумлении над символикой" РФ и Белоруссии в Дахау.

"Продолжим решительно требовать от германских властей привлечь к ответственности виновных в глумлении над государственными символами нашей страны. Настоятельно призываем Берлин отказаться от эскалации в мемориальной сфере", - сказала дипломат на брифинге. Она предупредила, что "последствия полностью будут на совести германской стороны, и эти последствия в первую очередь опасны для немецкого же общества, о чем говорят еще не лишенные совести и сил к сопротивлению немецкие общественные деятели".

На брифинге Захарова напомнила, как в мае по прямому указанию руководства мемориального комплекса на месте нацистского концлагеря Дахау были срезаны ленты в цветах национальных флагов России и Белоруссии с венков, возложенных российскими и белорусскими дипломатами. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что "на днях прокуратура Мюнхена по результатам инициированного российской стороной разбирательства заявила о том, что ими якобы не выявлено состава преступления либо умысла к совершению этого явного преступного по своей сути глумления над символикой суверенных государств". "Кто с этим может из нормальных людей согласиться? Что это за новое прочтение законности со стороны мюнхенских так называемых правоохранителей, если не сказать правонадругателей?" - задалась вопросами дипломат.

По ее мнению, "конечно, не приходится рассчитывать на их объективность в суждениях и неподверженность повсеместно насаждаемой властями ФРГ русофобии". Однако Захарова указала, что немецкие правоохранители "обязаны знать о том, что в отношении дипломатических и консульских представителей зарубежных стран, а также используемых ими государственных символов, действует дипломатический иммунитет".

"Поступки руководства мемориального комплекса Дахау и германских правоохранителей наглядно показывают, насколько они ослеплены русофобией, национализмом", - констатировала дипломат, добавив, что "и в отношении белорусов национализм проявляется очевидно".

Захарова считает, что руководство мемориального комплекса Дахау "является соучастниками глумления над мировой историей", что само по себе чудовищно.