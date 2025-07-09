Жесткие заявления Трампа и создание буферной зоны. Темы брифинга Пескова

Заявления американского президента Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и украинском урегулировании, создание буферной зоны и отношения с США стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором "Русгидро" Виктором Хмариным.

Глава государства "в ближайшие дни" проведет два совещания: по образованию и по вопросам здравоохранения и демографии.

Планов по визитам Путина в Пхеньян или лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока нет: "Когда они будут - мы сообщим".

Глава МИД России Сергей Лавров во время предстоящего визита в Пхеньян передаст Ким Чен Ыну послание от Путина: "Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно, они руководству страны передают послание от Путина".

О словах Трампа и отношениях с США

В Кремле затрудняются с подтверждением подлинности обнародованных CNN высказываний Трампа относительно его возможных намерений "бомбить Москву": "Является ли это фейком или не является, тоже мы не знаем. Фейков сейчас очень много".

В Кремле спокойно относятся к жестким заявлениям американского лидера в отношении Путина: "У Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует".

Кремль услышал "очень важное заявление Трампа о том, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала": "Это то, о чем мы говорили с самого начала: что решить за одну ночь не представляется возможным".

У США есть желание "очень быстро" разрешить украинский конфликт: "Но сама сложность проблемы не дает это сделать моментально".

Россия рассчитывает на то, что Трамп и его команда "продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость".

Путин не общался с Трампом по телефону в период, когда тот не был президентом США: "Тогда не было телефонных разговоров".

Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и "линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений".

О буферной зоне

Российские войска "продвигаются вперед" и создают буферную зону для обеспечения безопасности страны: "Эта работа военных продолжается".

Москва ожидает от Киева предложений по новому раунду переговоров: "Мы ожидаем, что третий раунд все-таки состоится, и диалог будет продолжен".

О ЕСПЧ