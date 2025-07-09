Памфилова: ИИ становится новым вызовом в системе выборов

Как отметила председатель ЦИК, в ближайшее время искусственный интеллект будет очень большой головной болью

САРАТОВ, 9 июля. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта (ИИ) становится новым вызовом в электоральных процессах, в связи с чем будут подготовлены законодательные предложения для предупреждения возможных проблем в этой сфере, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе всероссийского совещания с представителями избирательных комиссий субъектов РФ, которое проходит в Саратове.

"Сейчас выделю только один очень важный момент - новый вызов, который сейчас появился и который в ближайшее время будет очень большой нашей головной болью. Мы пока до конца к этому не готовы - это то, что касается использования искусственного интеллекта в электоральных процессах. <…> Мы начинаем большую системную работу и будем готовить законодательные предложения, потому что наше законодательство сейчас пока не отвечает этим новым угрозам, оно не решает проблемы с дипфейками, агитацией", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что будут люди, которые воспользуются искусственным интеллектом "во зло". По ее словам, сейчас нарастает мощная угроза выборам из-за злонамеренного и циничного применения ИИ во время предвыборных кампаний. Памфилова подчеркнула, что в связи с этим представители избиркомов должны быть наготове.

"Искусственный интеллект во благо всегда должен побеждать искусственный интеллект во зло. <…> Важно, что бесчеловечный виртуальный искусственный интеллект должен быть жестко заперт в рамках общечеловеческих морально-нравственных заповедей", - добавила она.