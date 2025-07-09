Захарова ответила Стуббу цитатами из речи Суворова

Официальный представитель МИД России так отреагировала на слова президента Финляндии о способности РФ и россиян переносить страдания и боль

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Финляндии Александера Стубба о способности России и россиян переносить страдания и боль, обратившись к цитатам полководца Александра Суворова.

"Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться", - подчеркнула Захарова, когда ее попросили прокомментировать на брифинге соответствующие слова Стубба.

В качестве примера она привела цитаты из речи Суворова в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа осенью 1799 года, которые приводятся в пересказе князя Петра Багратиона. "Идти назад - стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой", - процитировала она часть речи.

"Поэтому прав Стубб на этот раз. Действительно, это в нашей истории, это в нашей крови, это в нашей жизненной философии, это в нашей вере и это, конечно, в нашем будущем", - добавила Захарова.