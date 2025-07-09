Захарова посоветовала СМИ Швеции и Запада посмотреть на РФ, сняв русофобские очки

Как в ходе брифинга отметила официальный представитель МИД РФ, в шведских средствах массовой информации развернута очередная и не последняя русофобская кампания по очернению патриотического воспитания молодежи в России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала шведским и большинству других западных СМИ заняться профессиональной журналистикой и вместо тиражирования фейков о России посмотреть на нее, сняв русофобские очки.

Как в ходе брифинга отметила дипломат, в шведских СМИ развернута очередная и не последняя русофобская кампания по очернению патриотического воспитания молодежи в России. По ее словам, отрабатывая заказ западников по дискредитации священного для российского общества понятия любви к Родине, знания и понимания ее истории, некоторые аккредитованные корреспонденты ведущих шведских изданий занимаются продвижением фейков о якобы милитаризации России и ее молодого поколения. Захарова обратила внимание на открытые заявления НАТО о том, что нужно заниматься милитаризацией собственной экономики, но Швецию почему-то это не волнует.

"В этой связи хочется пожелать работающим в нашей стране шведским да и большинству других западных СМИ посмотреть на Россию, все-таки сняв вот эти русофобские очки, если не сказать шлемы, без предубеждений взглянуть на то, о чем пишут, [а также] заниматься профессиональной, объективной журналистикой, а не тиражировать фейки", - сказала дипломат.

Кроме того, продолжила Захарова, "в так называемой демократической Швеции с сентября в учебных заведениях в принудительном порядке на уроках обществознания будут преподаваться основы шведской концепции тотальной обороны, а также будет изучаться деятельность НАТО".

"В Музее армии в Стокгольме в эти дни проходит выставка, посвященная так называемым славным страницам, не поверите, шведско-украинской истории. Интересно, а раздел про коллаборационизм они когда откроют в каком-нибудь собственном музее? - задалась вопросом дипломат. - Не говоря уже о непомерно растущих расходах Стокгольма, в том числе в рамках взятых на себя шведскими властями обязательств по их доведению до 5% от ВВП. О милитаризации какого общества им стоило бы поговорить и задуматься? Нашего или собственного?"

Официальный представитель дипведомства также указала, что шведские журналисты, в отличие от российских, которым въезд в страны Запада крайне затруднен, могут беспрепятственно посещать РФ, брать интервью у высокопоставленных представителей, освещать различные мероприятия. Как отметила Захарова, "вместо того, чтобы пользоваться предоставленными широкими возможностями и заниматься профессиональной журналистикой, то есть информировать аудиторию о реальном положении дел в России, некоторые шведские журналисты распространяю явно заказные фейки, как они формулируют, о нарастании [в России] национализма и милитаризма".