МИД РФ: поставки вооружений Киеву не способствуют мирному урегулированию

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова также подчеркнула, что накачка Киева оружием в таких масштабах поощряет его к еще большей коррумпированности

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Поставки вооружений режиму Владимира Зеленского ведут к затягиванию боевых действий и не способствуют поиску путей мирного урегулирования. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя перспективы возможных американских поставок.

"Поставки вооружений террористическому режиму Зеленского ведут к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев, а также повышают риски неконтролируемой эскалации самого конфликта, распространению неконтролируемому вооружений, попаданию его в том числе и в руке международных террористов и в целом - не способствует поиску путей мирного урегулирования на Украине", - отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что накачка Киева оружием в таких масштабах поощряет его к еще большей коррумпированности.