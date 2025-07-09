9 июля, 13:24
Военная операция на Украине

Захарова: решения Запада по поставкам оружия Киеву укрепят важность целей СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Как отметила официальный представитель МИД РФ, западные власти прикрывают продолжение поставок вооружения словами о том, что "они должны помочь отстоять украинскую независимость, самостоятельность, которую сами же и растоптали"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Решения стран Запада о продолжении поставок вооружения киевскому режиму лишь укрепят уверенность России в необходимости достижения поставленных целей и задач СВО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"На задачах специальной военной операции подобные решения [Запада] не отразятся, а лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей по демилитаризации и денацификации Украины", - указала она.

Захарова обратила внимание, что западные власти прикрывают продолжение поставок вооружения Украине словами о том, что "они должны помочь отстоять украинскую независимость, самостоятельность, которую сами же и растоптали".

"Но они же не говорят, что подобными мерами они просто уничтожают Украину и убивают украинцев", - заметила дипломат. 

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