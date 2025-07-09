Захарова: решения Запада по поставкам оружия Киеву укрепят важность целей СВО

Как отметила официальный представитель МИД РФ, западные власти прикрывают продолжение поставок вооружения словами о том, что "они должны помочь отстоять украинскую независимость, самостоятельность, которую сами же и растоптали"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Решения стран Запада о продолжении поставок вооружения киевскому режиму лишь укрепят уверенность России в необходимости достижения поставленных целей и задач СВО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На задачах специальной военной операции подобные решения [Запада] не отразятся, а лишь только укрепят наше понимание и обоснованность целей по демилитаризации и денацификации Украины", - указала она.

Захарова обратила внимание, что западные власти прикрывают продолжение поставок вооружения Украине словами о том, что "они должны помочь отстоять украинскую независимость, самостоятельность, которую сами же и растоптали".

"Но они же не говорят, что подобными мерами они просто уничтожают Украину и убивают украинцев", - заметила дипломат.