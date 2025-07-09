Захарова: БРИКС учитывает голос мирового большинства, как никакое другое объединение

РФ и Китай стояли у истоков объединения, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. БРИКС, как никакое другое объединение, учитывает мнение стран мирового большинства, а сотрудничество России и Китая никогда не было направлено против кого-либо. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ведь именно БРИКС учитывает голос мирового большинства, как никакое другое объединение. Это не объединение стран, которые кичатся своими достижениями в пику тем, кто только еще на пути к экономическим достижениям. Нет. Наши чаяния, наши усилия направлены в том числе на помощь всему мировому большинству", - подчеркнула дипломат. Она напомнила, что РФ и Китай стояли у истоков объединения.

По словам официального представителя МИД РФ, совместные "с нашими китайскими друзьями" усилия стали важным вкладом в развитие БРИКС, создание благоприятных условий для поступательного, устойчивого экономического роста всех государств объединения, формирование более справедливого и сбалансированного многополярного миропорядка, который бы отвечал потребностям всех без исключения стран и народов. "В числе главных задач, конечно, мы видим и повышение роли развивающихся государств и стран с формирующимся рынком в многосторонних институтах", - добавила она.

Как отметила Захарова, в условиях кардинальной трансформации мирового геополитического ландшафта российско-китайские двусторонние отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия продолжают динамично развиваться и демонстрируют высокую адаптивность и стрессоустойчивость к стремительно меняющимся внешним условиям. "Сотрудничество России и Китая как в БРИКС, так и в целом не направлено против кого бы то ни было. При этом, опять же подчеркну, наше взаимодействие - России и Китая - носит созидательный характер", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что российско-китайские отношения ориентированы "на укрепление социально-экономического, инновационного и человеческого потенциала его участников, а также поддержку в решении реальных, насущных проблем и вопросов развивающихся государств".

"Очевидно, что такой острый интерес к деятельности нашего объединения, в частности БРИКС, <...> который стал какой-то красной тряпкой для Запада, подтверждает правильность выбранного пути. Не потому что мы хотим кого-то разозлить, а потому что они изначально сами были агрессивно настроены и, видимо, поняли, что их агрессивный настрой не оправдался, нам есть что ответить. Мы сильны, и мы эту силу, но только не в агрессии, а в конструктиве, в созидательном подходе и продемонстрировали", - заключила дипломат.

О БРИКС

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия. В статусе партнеров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Саммит БРИКС прошел в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Помимо членов группы и государств-партнеров, в нем приняли участие другие страны, в том числе Мексика, Турция, Уругвай и Чили. Главными темами обсуждений стали вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.