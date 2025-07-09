Эксперт Степанов назвал порт Роттердама ключевым элементом "военного Шенгена"

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН упомянул об этом в контексте потенциального противостояния ЕС с Россией

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Крупнейший в Европе порт Роттердама станет первым и ключевым элементом в формируемой трансатлантической логистической цепочке "военного Шенгена" для потенциального противостояния с Россией. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Газета The New York Times 8 июля сообщила, что порт Роттердама готовят к потенциальной войне с Россией. Там резервируют места для судов, перевозящих военные грузы, и разрабатывают планы перенаправления гражданских грузов. Согласно газете, порт будет принимать по 4-5 заходов военных кораблей в год с возможными стоянками на несколько недель. Кроме того, в порту планируются учения по приему военных грузов в рамках кампании по наращиванию оборонного потенциала НАТО в противостоянии России.

"Продолжается формирование приоритетных возможностей для военного общеконтинентального развертывания и переброски американских контингентов в Европу морским транспортом, а также обеспечения для этих целей соответствующих возможностей приема вооружений и военной техники на гражданской портовой глубоководной инфраструктуре. Роттердам является в определенном смысле пионером в вопросе формирования военно-морского компонента европейского "военного Шенгена", - прокомментировал эксперт статью The New York Times.

Милитаризация портов ЕС

Он добавил, что аналогичный функционал будет гарантированно распространен на порты Антверпена и Гамбурга, а также в южноевропейской зоне в крупнейших портах Испании и Италии. При этом привязка делается к ключевым военным объектам и военно-морской инфраструктуре для обеспечения оперативной доставки сил и средств и развертывания дополнительных наступательных возможностей, в том числе на платформе мультидоменных оперативных групп, требующих постоянного снабжения высокоточными боеприпасами.

"Все это требует длительной и тщательной предварительной подготовки, создания дополнительной инфраструктуры, внушительных инвестиций, которые прежде всего лягут на "могучие" плечи европейских налогоплательщиков", - отметил Степанов.

Помимо вооружения и военной техники, ведется подготовка и завоз необходимых материалов для сопровождения военных операций. Речь идет о препаратах фармацевтики военного предназначения, которые необходимы для медицинского сопровождения крупных военных кампаний, обеспечения возможности развертывания прифронтовых полевых медучреждений, мобильных госпиталей. Это, по мнению эксперта, уже прямые признаки подготовки к общеконтинентальному крупному военному конфликту.

Развертывание промышленности

При этом, продолжил Степанов, выделение колоссальных сумм на обеспечение сопровождения накапливаемых в Европе сил и средств должно окупиться. Поэтому сюда будут перемещаться мобильные производственные возможности, т. н. гипермасштабируемые предприятия. В частности, американская Anduril Industries, лидер по производству военных дронов различного назначения, уже развертывает свое производство и в Германии во взаимодействии с Rheinmetall, а также в Нидерландах для создания регионального кластерного экспедиционного военно-промышленного комплекса. Это позволит непосредственно в зоне потенциального театра военных действий обеспечивать производство и внедрение необходимого количества вооружения и военной техники. Речь идет прежде всего об ударных и разведывательных дронах, сухопутном роботизированном компоненте, который в настоящее время разрабатывается и уже интегрируется в отдельных подразделениях стран НАТО.

По мнению Степанова, помимо перестройки логистической и военно-промышленной инфраструктуры будет корректироваться сам правовой режим доставки грузов, когда часть порта будет закрываться от внешнего доступа и досмотра профильными службами, в том числе таможней стран ЕС. Таким образом, завозить туда смогут все, что угодно. Подобные каналы поставок, по словам эксперта, часто сопряжены с определенными теневыми процессами, и внешний контроль количества и содержания поступающих в Европу вооружений будет максимально осложнен.

Теневые каналы

Поэтому Степанов делает предположение о том, что подобная логистическая инфраструктура создается для возможной переброски компонентной базы для создания оружия массового уничтожения, формирования каналов поставок запрещенных психоактивных стимулирующих препаратов для военного контингента стран Европы, а также теневых поставок оружия.

"Создается дополнительный логистический коридор для неконтролируемых поставок оружия на евразийский теневой рынок и подпитки недружественных РФ и БРИКС стран, обеспечения их негласного вооружения для расширения зоны потенциальных конфликтов и создания дополнительных очагов напряженности вдоль российского приграничья", - заключил эксперт.