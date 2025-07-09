Захарова: РФ и Афганистан прорабатывают торгово-экономическое сотрудничество

Москва и Кабул также намерены развивать культурные и гуманитарные связи, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия и Афганистан продолжают предметно прорабатывать перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас продолжается предметная проработка перспектив взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая энергетические, транспортные, сельскохозяйственные, инфраструктурные проекты", - отметила она.

По словам дипломата, Москва и Кабул также намерены развивать культурные и гуманитарные связи.

Ранее МИД РФ сообщил ТАСС, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. 1 июля в Москву прибыл новый посол этой страны в РФ Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ. Как отмечали в МИД России, снятие террористического статуса с "Талибана" открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов.