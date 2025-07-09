Захарова рассказала, когда объявят дату третьего раунда переговоров с Киевом

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что встречу анонсируют по достижении договоренности

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. РФ проинформирует о дате следующего раунда переговоров с Украиной, как только будут достигнуты соответствующие договоренности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда она будет, мы обязательно вас проинформируем. Как только будет достигнута соответствующая договоренность", - сказала она.

Второй раунд прямых переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия передала меморандум из двух частей украинской стороне. По его словам, вторая часть предполагает ряд путей прекращения огня. Он также сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.

Помимо этого, РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. С российской стороны прозвучало конкретное предложение о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Также, по информации Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 детей, потерявших контакт с родителями.