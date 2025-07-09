Захарова: признание РФ Исламского Эмирата Афганистан позволит развивать партнерство

Официальный представитель российского МИД также подчеркнула, что Афганистан обладает уникальным геостратегическим положением

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Решение России о признании Исламского Эмирата Афганистан открыло дорогу к налаживанию полноценного партнерства Москвы с властями в Кабуле. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, некорректно говорить о неком пересмотре российской позиции, напротив - Россия последовательно выступала и выступает за выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с Афганистаном на благо наших народов. <...> Решение Верховного суда Российской Федерации открыло дорогу к налаживанию полноценного партнерства с фактическими властями в Кабуле. Акт передачи верительных грамот и вручения верительных грамот, мне кажется, закрепил ту тенденцию, которая была очевидна за прошедшие несколько лет", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Афганистан обладает уникальным геостратегическим положением и способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов. "Весьма востребован вклад Кабула в решение проблем региональной безопасности и, прежде всего, в дело борьбы с незаконным оборотом наркотиков, терроризма. Я еще раз скажу и о вековых культурно-исторических связях между нашими странами", - добавила официальный представитель дипведомства.

Ранее МИД РФ сообщил ТАСС, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. 1 июля в Москву прибыл новый посол этой страны в РФ Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ. Как отмечали в МИД России, снятие террористического статуса с "Талибана" открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов.