В СФ усомнились в намерении Трампа "разбомбить Москву"

Президенту США хватает здравого смысла, чтобы не вступать в вооруженный конфликт с Россией или Китаем, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп известен громкими высказываниями на публику, однако ему хватает здравого смысла, чтобы не вступать в вооруженный конфликт с Россией или Китаем. Такое мнение высказала ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова, комментируя публикацию CNN, в которой Трамп якобы высказывает угрозы разбомбить Москву и Пекин.

"Трамп, как известно, склонен к громким заявлениям на публику. Но думается, что у хозяина Белого дома хватает здравого смысла для реальной оценки расстановки сил на планете и вступать с Россией или Китаем в вооруженный конфликт он не намерен", - сказала Никонорова.

По ее мнению, публикация CNN связана не с геополитическими вопросами, а с внутриполитической борьбой в США - на фоне грядущих промежуточных выборов в конгресс страны.

Ранее президент США сообщил, что "очень недоволен" своим телефонным разговором с Путиным, состоявшимся 3 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают жесткие высказывания Трампа в отношении Путина и ужесточение его риторики, заявил, что Москва относится к этому спокойно и рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном.

В среду телекомпания CNN опубликовала аудиозапись общения тогда еще будущего президента США Дональда Трампа с донорами его избирательной кампании в 2024 году. Трамп выступил с утверждением, будто угрожал Путину "разбомбить Москву", а председателю КНР Си Цзиньпину - Пекин, если они будут пытаться разрешить украинскую и тайваньскую проблемы военной силой. О датах и обстоятельствах таких бесед американский политик не упоминал.