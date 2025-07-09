Володин напомнил Решетникову о "скрытых большевиках" в правительстве

Председатель Госдумы призвал министра экономического развития РФ изучить и чтить процедурные вопросы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал министра экономического развития РФ Максима Решетникова изучить и чтить процедуры и нормы, чтобы избежать ошибок прежних либеральных политиков.

Министр извинился за незнание "процедурных моментов", указав, что он впервые представляет законопроекты в Госдуме.

"Максим Геннадиевич, вы за процедурные вопросы не извиняйтесь, а изучайте. Потому что процедура, нормы и правила и есть демократия. А вы как либерал в правительстве должны это свято чтить. <…> Поэтому вы изучите все, и этим руководствуйтесь, и поверьте, у вас не будет тех ошибок, которые совершили либералы прежнего разлива", - сказал Володин в ходе обсуждения законопроектов о платформенной экономике в ответ на слова представляющего законопроекты Решетникова.

По его словам, иногда случается, что в правительство приходит либерал, "а на самом деле это скрытый большевик". "И начинают продвигать все. Вот также приходил Чубайс, а сейчас где он", - отметил председатель Госдумы.