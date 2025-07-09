Слуцкий указал на попытки Мерца сорвать переговоры России и Украины

Глава комитета Госдумы по международным делам напомнил, что Россия неоднократно "на всех уровнях и с разных трибун" заявляла об отсутствии планов нападать на Европу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал на попытки канцлера ФРГ Фридриха Мерца сорвать российско-украинские переговоры. Так депутат отреагировал на слова немецкого политика о том, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине исчерпаны.

"Фридрих Мерц перенял эстафету у [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта? - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. - С трибуны Бундестага Мерц бросается абсолютно лживыми обвинениями: якобы Россия "использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны, и намеревается уничтожить политическую свободу всего европейского континента". Полная чушь и откровенный обман".

Глава думского комитета напомнил, что Россия неоднократно "на всех уровнях и с разных трибун" заявляла об отсутствии планов нападать на Европу.

Комментируя агрессивные действия европейских политиков, депутат также отметил, что Еврокомиссия включила в проект бюджета на 2028-2034 год "на поддержку Украины" около 100 млрд евро. "Мерцы, макроны, стармеры и иже с ними сами разрушают европейский мир, наращивая гонку вооружений и подталкивая свои страны к масштабному противостоянию", - резюмировал Слуцкий.