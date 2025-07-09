Американская комиссия недавно выпустила специальный доклад и планирует провести слушания на тему "Свобода вероисповедания в России", отметил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), причислив Россию к нарушителям свободы вероисповедания, использует правозащитную тематику как инструмент внешнего давления на РФ. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Правительственная комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) причислила нашу страну к самым злостным нарушителям свободы вероисповедания. В этой связи она рекомендует Госдепартаменту ввести новые санкции против России и выделить больше средств на поддержку "гражданского общества" и "независимых" СМИ. Вновь правозащитная тематика используется в качестве инструмента внешнего давления и вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он отметил, что американская комиссия недавно выпустила специальный доклад и планирует провести слушания на тему "Свобода вероисповедания в России". "Нас традиционно обвиняют в якобы незаконном преследовании запрещенных сект и террористических организаций с религиозным уклоном", - добавил Пискарев. В качестве своих источников USCIRF называет российских иностранных агентов, подчеркнул депутат.

"Все это демонстрирует продолжение недружественных действий в отношении России. С помощью сбежавших из России иноагентов изучаются поводы для введения новых санкций. В этих условиях главной задачей для нас является дальнейшее законодательное обеспечение и укрепление суверенитета Российской Федерации", - заключил председатель комиссии.