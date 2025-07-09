Постпредство РФ: Россия осуждает атаки на коммерческие суда в Красном море

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия "не приемлет любые действия, представляющие угрозы безопасности экипажей, сохранности грузов, а также свободе международной навигации"

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Россия решительно осуждает последние нападения на коммерческие суда в Красном море и выражает соболезнования семьям погибших. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Внутренние проблемы в Йемене сопровождаются осложнением ситуации и в близлежащих к нему акваториях. После нескольких месяцев относительного затишья мы, к сожалению, стали свидетелями возобновления атак на коммерческие суда в Красном море. Решительно осуждаем последние инциденты, повлекшие гибель людей. Выражаем соболезнования семьям, а пострадавшим желаем скорейшего восстановления", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в арабской республике.

Россия, отметил Полянский, "не приемлет любые действия, представляющие угрозы безопасности экипажей, сохранности грузов, а также свободе международной навигации". "Настоятельно призываем избегать подобных шагов и восстановить спокойствие в прилегающих к Йемену водах", - добавил он.

Ранее греческий телеканал ERT-news сообщил, что три человека погибли, двое, включая россиянина, получили ранения в результате атаки на греческий сухогруз Eternity C под флагом Либерии в Красном море. Речь идет о втором нападении за два дня. 6 июля греческий сухогруз Magic Seas под либерийским флагом с грузом металла и удобрений из Китая был атакован к юго-западу от портового города Ходейда. Ответственность за оба нападения взяли на себя йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах". После обострения конфликта в секторе Газа осенью 2023 года они предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. За это время было осуществлено около ста атак.