В Костромской области завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора

Заявления о согласии баллотироваться и необходимые документы в облизбирком представили пять кандидатов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Костромской области завершилось, в региональный избирком заявились пять кандидатов, в том числе действующий губернатор Сергей Ситников. Об этом сообщила пресс-служба избиркома Костромской области.

"Выдвижение на выборах главы региона завершилось. Заявления о согласии баллотироваться и необходимые документы в облизбирком представили пять кандидатов. <…> Для дальнейшего участия в выборах претендентам нужно преодолеть муниципальный фильтр - собрать подписи депутатов и глав муниципалитетов области. Это необходимое условие для регистрации кандидатов", - говорится в сообщении.

На выборы заявились действующий глава региона Ситников, его выдвинула партия "Единая России", заместитель директора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", пенсионер Юрий Миндолин от партии ЛДПР, секретарь по организационно-партийной работе областного отделения партии КПРФ Сергей Шпотин и депутат Костромской областной думы Николай Цвиль от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".