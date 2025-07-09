Косачев считает, что Германия сделала выбор в пользу войны

Вице-спикер Совета Федерации заявил, что европейские политики не могут себе позволить "ненападение" на Россию, поэтому провокации со стороны балтийских стран, Закавказья, "или где-то еще" будут усиливаться

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем сделала выбор в пользу войны, заявив, что по Украине "дипломатические средства исчерпаны". Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее Мерц сообщил, что продолжит военную помощь Украине. "И я хочу вам сказать немного яснее. Дипломатические средства исчерпаны", - констатировал он, выступая в Бундестанге.

"Итак, ключевая держава ЕС окончательно делает выбор в пользу войны. Ведь когда дипломатия считается "исчерпанной", это прямая подготовка к войне. Сейчас - подготовка Европы (вновь во главе с Германией) к войне с Россией <...>. "Либо сделайте, как мы скажем, либо будем воевать до последнего" - это не дипломатия. Как и "перемирие", чтобы вновь накачать Украину оружием", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

"Лидеры Европы сегодня больше всего боятся не того, что Россия нападет через три-пять лет. А того, что она не нападет. Ибо иначе вся безумно дорогая для граждан стран Европы ложь, которую им "скармливали" много лет, станет очевидной", - добавил он.

Вице-спикер Совфеда считает, что европейские политики не могут себе позволить "ненападение" на Россию, поэтому провокации со стороны балтийских стран, Закавказья, "или где-то еще" будут усиливаться. "Гляйвицкий инцидент" или перешедший границу "русский патруль" - нет смысла гадать, какой именно повод могут использовать. Было бы желание, а оно есть", - написал Косачев.

По его словам, европейскому народу необходимо постоянно напоминать, что главную угрозу излучают лидеры их стран, "пребывающие в панике от того, что придется отвечать за собственные катастрофические ошибки". Он добавил, что вера в благоразумие европейских лидеров исчерпана, однако, надежда на здравый смысл жителей еще есть.