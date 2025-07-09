Дмитриев: происходит корректировка ложных нарративов Запада в отношении России

Глава РФПИ добавил, что "ложь в отношении России разоблачена"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ложные сообщения американских спецслужб о России подвергаются корректировке. Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о бесчестности экс-глав ЦРУ и ФБР.

"Это быстро развивается. Ложные нарративы подвергаются корректировке", - написал он на своей странице в X.

В следующей своей публикации Дмитриев добавил, что "ложь в отношении России разоблачена", комментируя мнение телеканала Fox News, о докладе ЦРУ, который "ясно показывает, что Трампа подставили в рамках фальсификации о России".

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском Минюсте сообщил, что ФБР начало расследование нарушений, которые могли допустить экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава ФБР Джеймс Коми при изучении связей Трампа с Россией и якобы вмешательства Москвы в выборы 2016 года.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.