Жди беды от НАТО. Лавров примет участие в совещании глав МИД формата АСЕАН

Как отметила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова, участников из ведущих государств Азии ожидает "непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики"

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет с двухдневным визитом в Куала-Лумпур, где с 10 по 11 июля примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На этой площадке российская сторона намерена предупредить о рисках, связанных с попытками НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Совещания в столице Малайзии пройдут на уровне глав МИД в трех форматах: Россия - АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).

Как отметила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова, участников из ведущих государств Азии ожидает "непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики" с учетом обостряющейся ситуации в мире.

На полях мероприятий по линии АСЕАН Лавров также проведет ряд встреч с азиатскими коллегами.

России дорога Азия

Глава российской дипломатии ранее подчеркивал, что у России "разветвленная система отношений со странами АСЕАН" и стороны твердо намерены наращивать взаимодействие. "Для нас вся Азия дорога", - сказал Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме в феврале. Этот подход отражает и насыщенная повестка предстоящих совещаний в Куала-Лумпуре.

Как сообщила Захарова, в числе прочих вопросов российская делегация планирует обсудить с партнерами перспективы углубления связей АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества. Государства региона проявляют повышенный интерес к этим объединениям. "Растет число стран ассоциации, стремящихся заключить с ЕАЭС соглашения о свободной торговле вслед за Вьетнамом и Сингапуром, а также настроенных на уплотнение контактов с ШОС", - подчеркнула дипломат.

Кроме этого, Россия рассчитывает на предметный диалог по взаимодействию с "десяткой" в области политики и безопасности, на торгово-экономическом и гуманитарном треках.

"Также со своей стороны подтвердим центральную роль АСЕАН в обеспечении стабильности и инклюзивной кооперации в регионе. В предметном плане сфокусируемся на подготовке новой программы совместной работы на период с 2026 по 2030-е годы. Основной упор при этом будет сделан на развитии высокотехнологичных и наукоемких секторов, так называемых умных городов, сотрудничество в сферах цифровизации, энергетики и на других перспективных направлениях", - сообщила Захарова.

Повестка ВАС и АРФ

В последние годы Россия выдвигала на площадке ВАС целый ряд прикладных инициатив, среди которых создание механизма оперативного реагирования на эпидемические угрозы, и обеспечение экономического роста через наращивание кооперации в сфере туризма, и развитие удаленных территорий. В этом году Москва предлагает принять лидерское заявление ВАС по тематике социально-культурной взаимосвязанности.

А на сессии АРФ российская делегация уделит особое внимание вопросам борьбы с использованием информационно-коммуникационных технологий в криминальных целях. Участники также планируют принять программу работы на предстоящий год, включающую мероприятия по таким темам, как международная информационная безопасность, борьба с угрозами на море, противодействие терроризму и транснациональной преступности.

НАТО на пороге - жди беды

РФ неоднократно выражала обеспокоенность в связи с развертыванием инфраструктуры НАТО в АТР. Глава МИД РФ указывал, что Североатлантический альянс пытается ослабить единство АСЕАН, в том числе активно затаскивая отдельные страны объединения в закрытые блоковые структуры. "Исторический опыт показывает, что, если к тебе приходит НАТО, жди беды", - заявил Лавров.

По словам Захаровой, на мероприятиях по линии АСЕАН министр обозначит угрозы, которые несет милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона со стороны альянса, а также попытки Запада расшатать сложившуюся в регионе архитектуру безопасности.

Примечательно, что в совещаниях по линии АСЕАН планирует принять участие госсекретарь США Марко Рубио, который совершает первый визит в Азию на этом посту. О возможности встречи с Лавровым в столице Малайзии не сообщалось.

Об АСЕАН

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. На сегодняшний день она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли Малайзии сроком на 1 год.