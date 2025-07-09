Посол РФ: открытие ГЛОНАСС в Венесуэле показывает глубину доверия между странами

В посольстве РФ подчеркнули, что благодаря новой инфраструктуре жители Венесуэлы получат доступ к более точным и надежным навигационным данным

КАРАКАС, 10 июля. /ТАСС/. Открытие в Венесуэле первой наземной станции сбора измерений глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС говорит о высоком уровне доверия и взаимопонимания между этой страной и Россией. Об этом заявил посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Сегодняшнее событие - это технологический шаг вперед и символ глубокого доверия и взаимопонимания между нашими странами, - отметил дипломат в выступлении на церемонии открытия, сообщили в среду в посольстве РФ. - Россия последовательно поддерживает Венесуэлу на ее пути к звездам, и мы гордимся, что наши знания и технологии служат во благо дружественного народа". "Мирный космос - это пространство для созидания, и в этом деле Россия и Венесуэла идут плечом к плечу", - подчеркнул Мелик-Багдасаров.

В посольстве РФ подчеркнули, что благодаря новой инфраструктуре жители Венесуэлы получат доступ к более точным и надежным навигационным данным, что повысит безопасность на дорогах, эффективность логистических процессов, мониторинг сельхозугодий и работу в труднодоступных районах. "Открытие станции в Венесуэле стало важным шагом в расширении международного сегмента системы ГЛОНАСС и подтверждением того, что космос может и должен быть сферой равноправного сотрудничества, открытого для всех стран, стремящихся к прогрессу", - подчеркивается в сообщении диппредставительства.

В среду в Роскосмосе сообщили, что в Венесуэле состоялась церемония открытия новой беззапросной радиотехнической измерительной станции системы ГЛОНАСС. На церемонии выступил генеральный директор корпорации Дмитрий Баканов.

ГЛОНАСС - российская спутниковая система, обеспечивающая глобальное позиционирование в реальном времени. Наземные станции за пределами России повышают точность и стабильность сигнала, обеспечивая локальную калибровку и прием данных с орбиты.