Лавров прибыл в Малайзию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Министр иностранных дел России проведет несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Малайзию, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Российский правительственный борт приземлился в аэропорту Куала-Лумпура, передает корреспондент ТАСС.

Совещания в столице Малайзии пройдут на уровне глав МИД в трех форматах: Россия - АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ). Визит министра продлится до 11 июля.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на полях мероприятий по линии АСЕАН Лавров также проведет несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.

По ее словам, участники совещаний обменяются оценками ситуации в мире, ожидается "непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики". Российская сторона намерена указать на растущие риски, связанные с милитаризацией Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и "попытками евроатлантистов закрепить в Азии силовой потенциал НАТО". Как указала дипломат, РФ уделит особое внимание вопросам борьбы с использованием информационно-коммуникационных технологий в криминальных целях.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. На сегодняшний день она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Малайзии сроком на 1 год.