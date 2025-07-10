Захарова: встреча Лаврова с Рубио в Малайзии на полях АСЕАН прорабатывается

Министр иностранных дел России прибыл в Куала-Лумпур с двухдневным визитом

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий АСЕАН прорабатывается, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаю: такая встреча прорабатывается", - сказала дипломат.

Лавров ранее прибыл в столицу Малайзии с двухдневным визитом.

Рубио рассчитывает провести переговоры с министром иностранных дел России 10 июля, следует из распространенного пресс-службой Госдепартамента США графика встреч госсекретаря в Куала-Лумпуре.

Ожидается, что Лавров примет участие в заседаниях на уровне глав МИД в трех форматах: Россия - АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ). Министр также проведет ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами.