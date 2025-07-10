В Думе прогнозируют турбулентную обстановку в Турции перед выборами

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обратил внимание, что оппозиция может критиковать нынешнее руководство Анкары в связи с "непростой" экономической ситуацией в стране

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Политическая обстановка в Турции в период до президентских и парламентских выборов вряд ли будет спокойной. Такое мнение высказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Сейчас в Турции идет дискуссия о возможности проведения досрочных выборов. Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель призвал президента Тайипа Эрдогана организовать их в ноябре. Эрдоган подчеркнул, что выборы президента пройдут в 2028 году, досрочное голосование не обсуждается.

"Я не думаю, что политическая жизнь в этой стране в преддверии будущих президентских и парламентских выборов будет максимально спокойной. Разного рода баталии будут иметь место, и мы станем их свидетелями", - сказал Новиков.

Он обратил внимание, что оппозиция может критиковать нынешнее руководство Турции в связи с "непростой" экономической ситуацией в стране. "С другой стороны, у Эрдогана есть определенные возможности для того, чтобы задействовать разного рода ресурсы в борьбе со своими оппонентами", - добавил депутат.

Он также отметил, что политическая борьба в связи с выборами будет разворачиваться на разных этапах - "в предвыборный период и в период, когда избирательная кампания уже стартует". "Надо понимать, что в Турции <…> существует своя активная политическая жизнь", - отметил парламентарий.

Новиков также указал, что решение о подходящем кандидате на роль президента Турции остается за турецкими избирателями.