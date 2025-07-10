В Госдуме сочли позерством угрозы Трампа в адрес РФ и КНР

Президент США любит быть в центре внимания и показывать, что он "великий деятель всей планеты", но при этом понимает, что никогда не сможет поставить на колени Москву и Пекин, заявил депутат Виктор Водолацкий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Москвы и Пекина нельзя воспринимать серьезно из-за позерства американского лидера. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее телекомпания CNN опубликовала аудиозапись общения тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа с донорами его избирательной кампании в 2024 году. Трамп выступил с утверждением, будто угрожал президенту РФ Владимиру Путину "разбомбить Москву", а председателю КНР Си Цзиньпину - Пекин, если те будут пытаться разрешить украинскую и тайваньскую проблемы военной силой.

"Реагировать [на заявления Трампа] нельзя по той причине, что Трамп является позером. И, скорее всего, эта запись была в кругу близких людей, но среди близких тоже оказываются предатели, которые слили потом этот разговор. Трамп любит быть в центре внимания и показать, что он великий деятель всей планеты и для него и Россия, и Китай - это те государства, которые он может поставить на колени. Естественно, он понимает, что этого никогда не произойдет", - сказал собеседник агентства.

При этом подобные заявления, по словам депутата, вызывают недоверие со стороны лидеров других государств при проведении переговоров с США.