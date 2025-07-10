Иностранные журналисты тепло встретили Лаврова на мероприятиях АСЕАН в Малайзии

Лавров прибыл на площадку министерских совещаний по линии АСЕАН в Малайзии

Лавров прибыл на площадку министерских совещаний по линии АСЕАН в Малайзии

Министр иностранных дел России также дружелюбно приветствовал журналистов, которым удалось перекинуться с ним парой фраз

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на площадку заседаний по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. Представители иностранной прессы тепло встретили российского министра, передает корреспондент ТАСС.

Лавров также дружелюбно приветствовал журналистов, которым удалось перекинуться с ним парой фраз. Глава дипломатии РФ направился на министерскую встречу Россия - АСЕАН.

Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях мероприятий по линии АСЕАН у министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, также прорабатывается его встреча с госсекретарем США Марко Рубио.