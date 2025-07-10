МИД РФ: генсек ООН заявлениями безоглядно поддержал преступный режим в Киеве

Россия настаивает на отказе чиновников всемирной организации от ангажированного курса, указали в дипведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Высказывания генсекретаря ООН Антониу Гутерриша с осуждением России в контексте конфликта на Украине показывают его ангажированность и близорукость, безоглядную поддержку преступного киевского режима. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"5 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз допустил провокационные высказывания в контексте украинского кризиса. Гутерриш решительно осудил "предположительно крупнейшую за последние три года серию атак со стороны Российской Федерации с применением БПЛА и ракет", якобы повлекшую нарушение электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), и выразил обеспокоенность "опасной эскалацией и растущим числом жертв среди гражданского населения", - отмечается в тексте.

"Высказывания генсекретаря ООН - очередная яркая демонстрация его политической ангажированности и близорукости, которые выражаются в практически безоглядной поддержке преступного режима в Киеве, включая стоящий за ним Североатлантический альянс, - указали в МИД РФ. - Повод для таких оценок во многом дали весьма двусмысленные и, по сути, искажающие действительность формулировки докладов гендиректора МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС, где не упоминаются нападения украинских вооруженных формирований на станцию".

В Москве подчеркивают абсурдность предположений, будто у России могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС. "Именно на Москве лежит ответственность за обеспечение безопасности ЗАЭС, российская сторона делает все для решения этой задачи. Более того, в компетенцию генерального секретаря ООН подобные вопросы не входят", - говорится в заявлении.

Действия боевиков

Решительного осуждения "как раз заслуживают действия боевиков киевского режима, приведшие к прекращению электроснабжения ЗАЭС, виновные не уйдут от наказания", отметили на Смоленской площади.

При проведении специальной военной операции российская сторона "принимает исчерпывающие меры для неукоснительного соблюдения международного гуманитарного права, нанося удары исключительно по украинским военным объектам с использованием высокоточного оружия", говорится в заявлении МИД.

"Укробандеровский режим при этом систематически ведет прицельный огонь по российским гражданским лицам и инфраструктуре, тем самым подтверждая свою террористическую сущность", - констатировали в министерстве.

Тиражирование лжи

Гутерриш и его подчиненные "регулярно подхватывают и тиражируют ложь, фабрикуемую киевским режимом и западными столицами и направленную на дискредитацию России", подчеркнули в дипведомстве.

"Последовательно замалчивают вопиющие нарушения Киевом международного гуманитарного права или в лучшем случае ограничиваются призывами к обеим сторонам к сдержанности, - указали в МИД РФ. - Подобными двойными стандартами руководство Секретариата грубо нарушает ст. 100 Устава ООН, которая предписывает ему придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности".

Россия "настаивает на отказе чиновников ООН от ангажированного курса, требует от них перестать выступать в роли рупора западной пропаганды и распространителя дезинформации и фейков, занять подобающую их статусу нейтральную и ответственную позицию, оперировать только проверенными источниками информации", отметили в МИД.