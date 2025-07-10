Лавров наградил почетного консула РФ в Малайзии за вклад в укрепление отношений

Тео Сенг Ли получил нагрудный знак "За взаимодействие" МИД России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров наградил почетного консула РФ в штате Пинанг (Малайзия) Тео Сенг Ли нагрудным знаком "За взаимодействие" МИД РФ. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"При этом был особо отмечен значительный личный вклад Тео Сенг Ли в оказание содействия российским гражданам в Малайзии, а также укрепление двусторонних торгово-экономических и гуманитарных связей", - сообщили в министерстве. Награждение прошло на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.