Лавров: связи между Россией и АСЕАН способствуют стабильности в регионе

Глава российского дипведомства подчеркнул, что ассоциация является надежным другом и единомышленником РФ

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Партнерство России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) способствует обеспечению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на министерской встрече в формате Россия - АСЕАН.

"Партнерство России и АСЕАН на деле способствует обеспечению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Укрепляется взаимодействие в области политики и безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам. Позитивную динамику набрала кооперация в сферах экономики, энергетики, сельского хозяйства, гуманитарных связей",- отметил министр.

Глава дипведомства подчеркнул, что ассоциация является надежным другом и единомышленником России. "Со своей стороны мы неизменно поддерживаем центральную роль "десятки" в региональных делах",- указал Лавров.

Министр добавил, что за прошедшие годы российско-асеановские отношения приобрели принципиально новые качества. "Исходим из того, что сегодняшняя встреча будет содействовать дальнейшему раскрытию потенциала нашего диалога, расширению его отраслевой повестки, запуску новых совместных механизмов, особенно в наукоемком и высокотехнологичном секторах. Решению этих задач, в частности, призвано способствовать принятие российско-асеановского программного документа на 2026-2030 годы. В нем предлагается зафиксировать актуальные цели и приоритетные направления сотрудничества", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях мероприятий по линии АСЕАН у министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, также прорабатывается его встреча с госсекретарем США Марко Рубио.