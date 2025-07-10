Лавров обсудил с главой МИД Малайзии стратегическое партнерство с АСЕАН

Стороны также уделили особое внимание региональной проблематике

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном вопросы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего продвижения стратегического партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.

"Обсуждены пути реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию в мае сего года, актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что особое внимание было уделено региональной проблематике и перспективам дальнейшего продвижения стратегического партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в которой Куала-Лумпур председательствует в текущем году.

Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях мероприятий по линии АСЕАН у министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, также прорабатывается его встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. На сегодняшний день она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Малайзии сроком на 1 год.