В Якутии участник добровольческого отряда "Боотур" стал заместителем министра

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Александр Максимов будет заниматься делами молодежи и социальными коммуникации

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Участник второго добровольческого отряда БАРС "Боотур" и кадровой программы "Якутия - земля героев" Александр Максимов назначен заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Глава Якутии Айсен Николаев указом 10 июля 2025 года назначил Максимова Александра Григорьевича заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям. В составе второго добровольческого отряда БАРС (Боевой армейский резерв страны - прим. ТАСС) "Боотур" Максимов защищал интересы РФ в зоне специальной военной операции (СВО), является участником кадровой программы "Якутия - земля героев", - говорится в сообщении.

С ноября 2024 года по настоящее время Макисмов работал советником председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). За мужество и отвагу награжден государственной наградой Российской Федерации - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", также медалью "За отвагу" Луганской Народной Республики.

Кадровая программа "Якутия - земля героев" направлена на формирование новой культуры государственного управления с участием защитников Отечества. Программа реализуется в республике для подготовки высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников СВО, их адаптации к работе в органах власти и включения в активную общественную жизнь региона.