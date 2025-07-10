ЕР утвердила тройку кандидатов на выборы в заксобрание Новосибирской области

В нее вошли губернатор региона Андрей Травников, сенатор РФ Александр Карелин и председатель заксобрания области Андрей Шимкив

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" утвердило партийный список на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области. Список по итогам голосования на конференции возглавил губернатор региона Андрей Травников, передает корреспондент ТАСС.

"Список в количестве 155 человек нами одобрен и кандидаты выдвинуты в областной список кандидатов в заксобрание", - сообщил Травников, который является также секретарем реготделения.

В тройку кандидатов, помимо Травникова, вошли сенатор РФ Александр Карелин и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив.

Также утверждены кандидаты по одномандатным округам на выборы в заксобрание и горсовет Новосибирска.

Выборы в заксобрание Новосибирской области состоятся 14 сентября 2025 года, будут избраны 76 депутатов. Также состоятся выборы в горсовет.