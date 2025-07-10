Лавров: непростая ситуация в мире требует постоянного диалога России и КНР

Глава МИД РФ отметил, что теперь рассчитывает подробно обсудить с китайским коллегой Ван И проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона и подчеркнуть центральную роль АСЕАН в этой части мира

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Непростая и постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога Москвы и Пекина. Об этом заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

Он напомнил, что встречался с Ван И в Рио-де-Жанейро на саммите БРИКС, который проходил 6-7 июля. "Глобальный охват и стратегический характер наших отношений в очередной раз подтвердились. И эти отношения еще более востребованы на фоне непростых и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, как нам поручили наши лидеры", - сказал российский министр.

Он отметил, что теперь рассчитывает подробно обсудить с китайским коллегой проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона и подчеркнуть центральную роль АСЕАН в этой части мира.

"Поговорим, конечно же, и о Шанхайской организации сотрудничества, где наши китайские друзья сейчас председательствуют. БРИКС, Группа двадцати, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - все это требует нашего постоянного внимания", - заключил глава МИД РФ.

Он также поздравил китайскую сторону с 104-й годовщиной образования Коммунистической партии Китайской Народной Республики, которая отмечалась 1 июля. "Создание Коммунистической партии Китая и революционная борьба китайского народа всегда получали неизменную твердую поддержку Москвы. И сейчас наша взаимная солидарность продолжает укрепляться на благо наших народов и на благо, я не сомневаюсь, международных отношений", - подчеркнул Лавров.

Министр находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). На полях мероприятий по линии АСЕАН у министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, прорабатывается встреча с госсекретарем США Марко Рубио.