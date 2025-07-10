Россия и АСЕАН обсудили подготовку документа по стратегическому партнерству

Как отметили в российском МИД, обмен мнениями по актуальной международной повестке дня подтвердил, что РФ и Ассоциация придерживаются сходных позиций к решению наиболее острых глобальных и региональных проблем

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и главы внешнеполитических ведомств стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили подготовку документа по стратегическому партнерству на следующий пять лет.

"В ходе совещания стороны обсудили ход выполнения Комплексного плана действий по реализации российско-асеановского стратегического партнерства на 2021-2025 годы, а также подготовку аналогичного документа на следующие пять лет, - говорится в сообщении МИД РФ. - Дискуссия была сосредоточена на углублении сотрудничества в сферах политики и безопасности, экономики и гуманитарных связей. Особый акцент был сделан на таких областях, как наукоемкие технологии, цифровизация, энергетика, образование. Отдельное внимание уделено перспективам запуска новых механизмов взаимодействия, в частности, на молодежном треке".

Как отметили в российском министерстве, обмен мнениями по актуальной международной повестке дня подтвердил, что Россия и Ассоциация придерживаются сходных позиций к решению наиболее острых глобальных и региональных проблем. "АСЕАН высоко оценила поддержку Россией ее центральной роли в региональных делах", - добавили там.

Кроме того, стороны высказались в пользу наращивания кооперации между АСЕАН, Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в интересах расширения интеграционных процессов на пространстве Большой Евразии, указали на Смоленской площади.

Встреча прошла в Куала-Лумпуре.