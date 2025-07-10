Постпред при ОЗХО: РФ фиксирует на Украине производство боевых отравляющих веществ

Использование Организации по запрещению химического оружия в качестве рычага давления и вольная интерпретация положений Конвенции о запрещении химоружия категорически неприемлемы, указал Владимир Тарабрин

ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Россия фиксирует случаи применения Киевом токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, а также наличие на Украине систем их массового производства. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

"Вызывает серьезную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине. <…> Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства", - заявил он в ходе своего выступления на 109-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. По его словам, Россия обратилась к организации с просьбой об оказании технической помощи в связи с обнаружением на освобожденных от украинских формирований территориях комплектов самодельных взрывных устройств с токсичными химикатами.

Использование Организации по запрещению химического оружия в качестве рычага давления и вольная интерпретация положений Конвенции о запрещении химоружия категорически неприемлемы, указал Тарабрин.

"Призываем все государства-участники строго соблюдать взятые на себя обязательства по КЗХО, уважать организацию и ее технический мандат <...>. Использование же ОЗХО в качестве рычага давления, вольная интерпретация положений конвенции категорически неприемлемы", - сказал он, выступая на 109-й сессии Исполнительного совета этой международной структуры.

Россия попросила у ОЗХО техническую помощь в связи с обнаружением взрывных устройств с токсичными химикатами на освобожденных территориях, подчеркнул Тарабрин.